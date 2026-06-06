Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da

İran ve ABD ile diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'a geldi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Nakvi, Tahran'a ulaştı.

Nakvi'nin Tahran ziyaretinde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere üst düzey İranlı yetkililerle biraraya gelmesi bekleniyor.

Nakvi, Tahran ziyareti öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmiş ve kendisine İran-ABD müzakere sürecine ilişkin talimatlar verilmişti.