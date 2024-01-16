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Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı tır şoförleriyle yaşanan vize tartışması nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
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Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı tır şoförleriyle yaşanan vize tartışması nedeniyle kapatıldı

Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, 12 Ocak'tan bu yana tır şoförleriyle yaşanan vize tartışması sebebiyle araç geçişlerine kapalı. Sınırın yayalar için açık olduğu belirtilirken, sorunun çözümü için güvenlik güçleri arasında henüz bir uzlaşma sağlanamadı.

Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı tır şoförleriyle yaşanan vize tartışması nedeniyle kapatıldı
16.01.2024 - 20:09,  Güncelleme: 20:10
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Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı'nın, tır şoförleriyle yaşanan vize tartışması dolayısıyla 12 Ocak'tan bu yana araçların geçişine kapalı olduğu bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Ocak'ta tır şoförleriyle yaşanan vize tartışması sebebiyle sınırın araç geçişlerine kapatıldığını belirterek, yayaların geçişlerine izin verildiğini söyledi.

Yetkili, Pakistan ve Afganistan makamlarının, sınırı geçebilmeleri için tır şoförlerine vize şartı getirdiğine işaret ederek, vize olmadan kimsenin hududu geçemediğini vurguladı.

Sınırdaki güvenlik güçlerinin dün, sorunun çözümü için bir araya geldiğini belirten yetkili, bununla birlikte henüz bir uzlaşıya varılamadığını kaydetti.

Pakistan ile Afganistan arasında sınır bölgesinde zaman zaman gerginlik artıyor ve akabinde sınır kapıları kapatılıyor.

İki ülke arasında 2 bin 640 kilometrelik kara sınırında 18 geçiş noktası bulunuyor. Torkham ve Chaman sınır kapıları, en yoğun sınır kapıları olarak öne çıkıyor.

Torkham Sınır Kapısı, 6 Aralık 2023'te de kapatılmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı tır şoförleriyle yaşanan vize tartışması nedeniyle kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı tır şoförleriyle yaşanan vize tartışması nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
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