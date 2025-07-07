Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden şehit askerler için taziye mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden şehit askerler için taziye mesajı Açıklaması

07.07.2025 20:00
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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için taziye mesajı yayımladı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için taziye mesajı yayımladı.

Büyükelçiliğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehitlere Allah'tan rahmet; ailelerine, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilendi.

Paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir arama görevi sırasında metan gazına maruz kalan 12 Türk askerinin şehit olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden şehit askerler için taziye mesajı Açıklaması - Son Dakika

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