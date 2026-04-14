Pakistan'ın Arabuluculuğunda Ateşkes İlan Edildi, Görüşmeler Sonuçsuz Kaldı
Pakistan'ın Arabuluculuğunda Ateşkes İlan Edildi, Görüşmeler Sonuçsuz Kaldı

14.04.2026 10:37
ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşta Pakistan'ın arabuluculuğuyla ateşkes ilan edildi. Görüşmeler İslamabad'da yapılmasına rağmen sonuç alınamadı. Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in çabaları dikkat çekti.

ABD, İsrail ve İran arasında gerçekleşen savaşın 41. gününde Pakistan'ın arabuluculuğuyla ateşkes ilan edilmiş ve ateşkesi kalıcı bir barışa dönüştürmeyi amaçlayan görüşmelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması kararlaştırılmıştı. Görüşmeler öncesinde İslamabad'da yoğun güvenlik önlemleri alınmış ve Serena Oteli ziyaretçi heyetleri ağırlamak için boşaltılmıştı, ancak tüm çabalara rağmen masadan bir sonuç çıkmadı ve heyetler ülkelerine geri döndü.

Pakistan'ın arabuluculuk rolünde Genelkurmay Başkanı Asım Münir ön plana çıktı. Münir, Başkan Trump ve çevresiyle olan sıcak ilişkilerine ve Orta Doğu'daki bağlantılarına güveniyordu. Uzmanlara göre, ABD ve İran arasındaki görüşmeler, Münir'in ABD-Pakistan ilişkilerini dönüştürme ve Pakistan'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerini derinleştirme çabalarının bir parçasıydı. Pakistan, arabuluculuk sırasında Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan ile de iş birliği yaptı.

Pakistan ve ABD arasındaki ilişkiler, geçmişte Usame Bin Ladin'in öldürülmesi ve eski Başbakan İmran Han'ın politikaları nedeniyle kötüleşmişti, ancak Trump'ın yeniden seçilmesiyle buzlar erimeye başladı. Münir'in diplomatik başarıları, 2022'de Genelkurmay Başkanı olarak atanmasıyla hız kazandı ve Trump tarafından 'en sevdiğim mareşal' olarak anılmaya başlandı. Münir, İran'la da temas kurarak gerilimleri yönetmeye yardımcı oldu.

Son olarak, Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasına saatler kala Pakistan, Mısır ve Türkiye'den yetkililerin çabalarıyla ateşkes anlaşması sağlandı, ancak kalıcı bir çözüm için gösterilen çabalar sonuçsuz kaldı. Mevcut durumun nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Arabuluculuğunda Ateşkes İlan Edildi, Görüşmeler Sonuçsuz Kaldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Pakistan'ın Arabuluculuğunda Ateşkes İlan Edildi, Görüşmeler Sonuçsuz Kaldı - Son Dakika
