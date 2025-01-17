Pakistan'ın İlk Yerli Gözlem Uydu Fırlatıldı

Güncel

Pakistan'ın ilk yerli gözlem uydusu Electro-Optical (EO-1) Çin'in kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) tarafından geliştirilen PRSC-EO1 uydusu Çin'den uzaya fırlatıldı.

SUPARCO'dan yapılan açıklamada, söz konusu uydu ile Pakistan'ın doğal kaynakları izleme ve yönetme, afetlere müdahale, kentsel planlama ve tarımsal kalkınma kabiliyetinin artacağı belirtildi.

Uydunun elektro optik sensörler kullanarak yansıyan güneş ışığını ya da yayılan radyasyonu algılayıp ölçerek Dünya yüzeyinden veriler ve görüntüleri toplayacağı kaydedildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, konuyla ilgili açıklamasında, "SUPARCO öncülüğünde gerçekleşen bu çalışma ülkemizin uzay bilimi ve teknolojisindeki artan yeteneklerini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Mayıs 2024'te de internet ve iletişim altyapısını iyileştirmek amacıyla Pakistan-Çin yapımı PakSat-MM1 iletişim uydusu uzaya gönderilmişti.