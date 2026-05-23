Pakistan-İran Görüşmeleri İlerliyor

(ANKARA) - Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, İran'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin "iyi ilerlediğini" söyledi.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Munir, bugün Tahran'dan ayrılmadan önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ikinci kez görüştü. Fars Haber Ajansı, Munir'in görüşmeler sonrası "Müzakere süreci iyi ilerliyor" dediğini aktardı.

Munir'in dün de Arakçi ile bir araya geldiği, tarafların ABD ile İran arasındaki gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemeye yönelik diplomatik girişimleri ele aldığı bildirildi.

Munir'in ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Muhammed Baker Kalibaf ile de görüştüğü belirtildi.

İran Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre Kalibaf, görüşmede İran'ın "haklarından geri adım atmayacağını" söyledi. Galibaf ayrıca, İran silahlı kuvvetlerinin ateşkes sürecinde yeniden toparlandığını belirterek, "ABD savaşın yeniden başlamasına neden olursa sonuçlar daha yıkıcı olur" ifadelerini kullandı.

İslamabad yönetimi son günlerde Washington ile Tahran arasında arabuluculuk çabalarını yeniden artırdı.