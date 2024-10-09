Pakistan, Lübnan ve Suriye'den 71 Vatandaşını Tahliye Etti

Güncel

İSLAMABAD, 9 Ekim (Xinhua) -- Pakistan hükümeti, Lübnan ve Suriye'deki 71 vatandaşını, Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait özel bir uçakla tahliye etti. Uçak, Çarşamba günü ülkenin güneyindeki Sindh eyaletine indi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uçak Suriye'den 4, Lübnan'dan ise 67 yolcu taşıdı. Yolcular hava yoluyla Pakistan'a getirilmeden önce karayoluyla Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi için Lübnan ve Suriye'deki Pakistan Büyükelçilikleri güvenlik, ulaşım ve gıda hazırlıkları yaptı.

Lübnan'dan 27 Eylül'de başlayan tahliyeler, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah mevzilerine ve Beyrut'taki hedeflere yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla geçen hafta artış gösterdi.