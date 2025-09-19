Pakistan Nükleer Kapasitesini Savunma Anlaşmasında Kullanabilir - Son Dakika
Pakistan Nükleer Kapasitesini Savunma Anlaşmasında Kullanabilir

19.09.2025 12:20
Pakistan Savunma Bakanı Asıf, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma kapsamında nükleer kapasitenin kullanılabileceğini söyledi.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Asıf, ülkesinin nükleer kapasitesinin Suudi Arabistan ile kısa süre önce imzalanan stratejik karşılıklı savunma anlaşması kapsamında kullanılabileceğini söyledi.

Geo News televizyonuna konuşan Asıf, Pakistan'ın nükleer varlıklarının da anlaşma kapsamında kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna, "Elimizde olan kapasitemiz, bu anlaşma kapsamında kesinlikle kullanılabilir." şeklinde yanıt verdi.

"MÜSLÜMAN ÜLKELERİ BİRLİKTE SAVUNMAMIZ TEMEL BİR HAK"

Başka Arap ülkelerinin anlaşmaya katılma ihtimaline ilişkin de Asıf, "Henüz kesin bir şey söyleyemem ama şunu belirtmeliyim ki kapılar açık." ifadesini kullandı. Asıf, Müslüman ülkelerin bölgelerini ve halklarını birlikte savunmalarının "temel bir hak" olduğunu vurguladı.

2 ÜLKEYE YÖNELİK SALDIRILARA BİRLİKTE YANIT VERİLECEK

Anlaşmanın, herhangi bir ülkeye karşı olmadığını ve savunma amaçlı bir düzenleme olduğunun altını çizen Asıf, Pakistan veya Suudi Arabistan'a yönelik olası saldırılara birlikte yanıt verileceğini belirtti. Bakan Asıf ayrıca, Afganistan topraklarının Pakistan'a yönelik terör saldırılarında kullanılmaya devam ettiğini savunarak "Net bir şekilde söylüyorum, Afganistan tehlikeli bir ülkedir." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 17 Eylül'de "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması" imzalamıştı. Başkent Riyad'da imzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirmeyi, herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği belirtilmişti.

Kaynak: AA

