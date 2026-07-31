Pakistan Ordusu 2 Binden Fazla Militanı Öldürdü

Pakistan ordusu, ülkede güvenlik güçlerinin bu yıl düzenlenen 40 binden fazla operasyonda 2 bini aşkın militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Business Insider'ın haberine göre Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, basın toplantısı düzenledi.

Chaudhry, güvenlik güçlerinin bu yıl ülke genelinde 40 binden fazla operasyon düzenlediğini ve bu operasyonlarda 2 bin 84 militanı öldürdüğünü söyledi.

Militan gruplara karşı mücadelenin devam edeceğini kaydeden Chaudhry, "Terörist gruplarla konuşmak yok. Silahlarını bırakmaları ya da sonuçlarına katlanmaları gerekiyor." dedi.

Belucistan eyaletinde "olumsuz güvenlik tasvirlerini reddettiğini" belirten Chaudhry, ordu ile hükümetin eyalete fayda sağlayacak kalkınma projelerinde buluştuğunu ifade etti.

Öte yandan, ülke genelinde bu yıl meydana gelen 3 binden fazla militan saldırısında bugüne kadar 303'ü ordu mensubu, 194'ü polis ve 322'si sivil 819 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluç etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırıları buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.