Pakistan Ordusu, Afganistan'a TTP'ye Karşı Mücadelede Yardım Çağrısı Yaptı

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Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Afganistan'a yaptığı çağrıda, militan faaliyetlerle mücadelede İslamabad'a katılmasını ve Pakistan Talibanı'nı (TTP) tercih etmemesini istedi.

Pakistan'ın bağımsızlığının 77. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaşan Orgeneral Munir, "Afganistan ile çok iyi ilişkilerimizin olmasını arzu ediyoruz. Onlara mesajımız, uzun süreli ve yardımsever kardeş İslam ülkesine karşı TTP'yi tercih etmemeleri ve tıpkı Pakistan'ın daima sizin yanınızda durduğu gibi bu fitnenin yok edilmesinde bize katılmaları." ifadelerini kullandı.

Munir, militan saldırılarının Afganistan ile sınırı olan Hayber Pahtunhva eyaletinde arttığına işaret ederek, bu durumdan endişe duyduğunu vurguladı.

Pakistan ordusunun tüm iç ve dış tehditlere karşı ülkeyi savunmada kararlı olduğuna dikkati çeken Munir, Pakistan'ın her zor zamanında verdikleri sarsılmaz destek dolayısıyla Türkiye, Çin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a teşekkür etti.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afgan yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.

Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve Pakistan'daki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.