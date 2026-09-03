Pakistan ordusu Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan'da 15 militanı etkisiz hale getirdi

Pakistan ordusu, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde 15 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Medya Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) sosyal medya hesabından güvenlik güçlerinin Hayber Pahtunhva'nın Kuzey Veziristan bölgesindeki operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 36 saat süren operasyon sonucu Hindistan destekli olduğu belirtilen 15 militanın etkisiz hale getirildiği, ayrıca silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

-? ?Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.