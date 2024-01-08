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Pakistan Ordusu, Bahreyn ile Askeri ve Güvenlik İşbirliğini Görüştü - Son Dakika
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Pakistan Ordusu, Bahreyn ile Askeri ve Güvenlik İşbirliğini Görüştü

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ve Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile ikili askeri ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede, Pakistan'ın terörle mücadeledeki başarıları ve bölgesel barış için yaptığı çabalar övgüyle karşılandı.

Pakistan Ordusu, Bahreyn ile Askeri ve Güvenlik İşbirliğini Görüştü
08.01.2024 - 23:21,
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Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ve Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile ikili askeri ve güvenlik işbirliğini görüştü.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Munir, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Bahreyn'de Kral Hamad bin İsa Al Halife ve Veliaht Prens Selman bin Hamed Al Halife ile bir araya geldi.

Görüşmede, Pakistan ile Bahreyn arasındaki ikili askeri ve güvenlik işbirliği ele alındı.

Açıklamada, Bahreyn tarafının, Pakistan'ın terörle mücadeledeki başarılarına ve bölgesel barış ve istikrar için devamlı çabalarına övgüde bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
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