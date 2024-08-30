Pakistan Ordusu Belucistan'da 37 militanı öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan Ordusu Belucistan'da 37 militanı öldürdü

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde sivilleri hedef alan silahlı saldırı sonrası süren operasyonlarda 37 militanın öldürüldüğünü duyurdu. Operasyonlar devam ederken, Afganistan sınırındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde 12 militanın öldürüldüğü belirtildi. Çatışmalarda 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, saldırıda 23 sivil ölmüştü. Saldırıyı üstlenen Belucistan Kurtuluş Ordusu, eyaletin Pakistan'dan ayrılmasını istiyor.

30.08.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde sivilleri hedef alan silahlı saldırı sonrası süren operasyonlarda 37 militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan ve Hayber-Pahtunhva eyaletlerinde ordunun bölgeyi militanlardan temizlemek amacıyla hafta başında başlattığı askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan sınırındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde yer alan Tirah Vadisinde gece boyunca 12 militanın öldürüldüğü, iki eyalette devam eden operasyonlarda şimdiye kadar etkisiz hale getirilen militan sayısının 37'ye çıktığı belirtildi.

Öte yandan, çatışmalarda, 14 güvenlik görevlisinin öldüğü bilgisi de paylaşıldı.

23 sivil hayatını kaybetmişti

Belucistan'ın Musakhel ilçesinin Rarasham bölgesinde 26 Ağustos'ta yol kesen silahlı kişiler, otobüs ve kamyonlardaki yolcuları indirip kimlik kontrolü yapmış, ardından üzerlerine ateş açmıştı.

Çok sayıda aracın ateşe verildiği saldırıda, en az 23 yolcunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Militanların kimlik kontrolünde Belucistan'a çalışmaya gelen Pencablı yolcuları öldürdüğü belirtilmişti.

Olay sonrası, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif olayı kınayarak militanlarla mücadelede kararlılık mesajı vermişti.

Belucistan'ın Noshki ilçesinde nisan ayında benzer bir saldırı meydana gelmiş, Pencab'dan gelen 9 yolcu teröristlerce öldürülmüştü.

Sivilleri hedef alan saldırıyı BLA üstlenişti

Pakistan'da son yıllarda benzer saldırılar artış gösterdi. Saldırılar özellikle, Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi de bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan, Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

BLA da 26 Ağustos'taki açıklamasında yaşanan saldırıyı üstlenmişti.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

BLA, zaman zaman özellikle güvenlik güçleri, Belucistan'a çalışmaya gelen siviller ve burada iş yapan şirketlere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsüne göre geçen yıl Belucistan'da militanlar en az 170 saldırı düzenledi ve bu da 151 sivil ile 114 güvenlik gücünün ölümüne yol açtı.

Kaynak: AA

Pakistan, Militan, Dünya, Uluslararası, Güvenlik, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Ordusu Belucistan'da 37 militanı öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:24 Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı Mourinho’dan herkesi şaşkına çeviren hareket Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket
21:26 Dilruba Kayserilioğlu’nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 23:40:06. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan Ordusu Belucistan'da 37 militanı öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement