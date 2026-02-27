Pakistan Ordusu Taliban'a Ağırlık Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan Ordusu Taliban'a Ağırlık Verdi

27.02.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan ordusu saldırılarda 274 Taliban üyesini öldürdü, 400'den fazla yaralı var.

(ANKARA) - Pakistan ordusu düzenlediği saldırılarda 274 Taliban mensubunun öldürüldüğünü ve 400'den fazlasının yaralandığını ayrıca 115 tank, zırhlı personel taşıyıcı ve topçu sisteminin imha edildiğini ileri sürdü.

Pakistan ordusunun medya ilişkileri sorumlusu Tümgeneral Ahmed Şerif Çaudhry, Pakistan'ın düzenlediği saldırılarda 274 Taliban mensubunun öldürüldüğünü ve 400'den fazlasının yaralandığını söyledi. Pakistan ordusu Afganistan ile süren çatışmalarda en az 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Öte yandan daha önce Afganistan'daki Taliban yönetimi, çatışmalarda 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ileri sürmüştü. Taliban yetkilileri ayrıca iki askeri üssün ve 19 askeri noktanın ele geçirildiğini iddia etmişti.

Tarafların açıkladığı rakamlar arasında farklılıklar bulunurken, kayıp sayıları bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmış değil.

ABD Afganistan Misyonu: Durumu izliyoruz

ABD'nin Afganistan Misyonu, Afganistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı.

Misyon tarafından yapılan açıklamada, "son gelişmelerin Afganistan'da kalmanın veya ülkeye seyahat etmenin taşıdığı aşırı riskleri bir kez daha ortaya koyduğu" ifade edildi.

ABD vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısının halen "Seviye 4, Seyahat Etmeyin" düzeyinde olduğu hatırlatıldı. Uyarı, sivil huzursuzluk, suç, terör, haksız gözaltı, kaçırılma ve sınırlı sağlık imkanları gibi riskleri kapsıyor.

Kaynak: ANKA

Pakistan, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Ordusu Taliban'a Ağırlık Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Kıyamet alameti gibi Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti
E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak
Depremle sarsılan kentimizde büyük panik O anlar kameralarda Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda
UEFA’dan açıklama: İstanbul’un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı UEFA'dan açıklama: İstanbul'un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı

18:39
İran’ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler
İran'ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 19:19:55. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan Ordusu Taliban'a Ağırlık Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.