İmran Han destekli bağımsızlar Pakistan seçimlerini birinci sırada tamamladı - Son Dakika
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İmran Han destekli bağımsızlar Pakistan seçimlerini birinci sırada tamamladı

İmran Han destekli bağımsızlar Pakistan seçimlerini birinci sırada tamamladı

Pakistan seçimlerinde tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar birinci sırada yer alırken, eski Başbakan Şerif'in partisi ikinci sırayı elde etti. Seçim sonuçlarına göre, İmran Han liderliğindeki bağımsızlar, halkın desteğini kazanarak zafer elde etti.

11.02.2024 11:05
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Pakistan seçimlerini tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar birinci sırada, eski Başbakan Şerif'in partisi ikinci sırada tamamladı

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İmran Han destekli bağımsızlar Pakistan seçimlerini birinci sırada tamamladı - Son Dakika
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