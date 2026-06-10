Pakistan Sınırında 26 Militan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Pakistan Sınırında 26 Militan Etkisiz Hale Getirildi

10.06.2026 12:41
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Pakistan, Afganistan sınırında düzenlenen operasyonda 26 militanı etkisiz hale getirdi.

Pakistan, güvenlik güçlerinin Afganistan sınırında düzenlediği operasyonda, 26 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkede artan terör eylemlerinin ardından Afganistan sınırında saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

İstihbarata dayalı operasyonda Afganistan sınırında 26 militanın etkisiz hale getirildiğini bildiren Tarar, militanlara ait dört hedefin tamamen imha edildiğini kaydetti.

Tarar, ülkesinin bölgedeki barış ve istikrarı muhafaza etmek için her zaman çaba gösterdiğini ifade ederek Pakistan'ın, yabancı güçler tarafından desteklenen terör tehdidini ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid de X'teki hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Pakistan ordusunun, Afganistan hava sahasını ihlal ederek Kunar eyaleti ile Khost ve Paktika bölgelerinde "sivilleri hedef aldığını" öne sürdü.

"Saldırılarda 11'i çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını" ileri süren Mücahid, "Bu insanlık suçunu ve saldırganlığı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İslamabad yönetiminden Afganistan'ın saldırı iddialarına ilişkin henüz yanıt gelmedi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün sınır karakoluna yönelik saldırıda, 6 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği, 8 militanın öldürüldüğü bildirilmişti.

Pakistan'ın Turbat kentinde 8 Haziran'da meydana gelen bombalı saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Sınırında 26 Militan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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