Pakistan, Taliban'a Savaş İlan Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan, Taliban'a Savaş İlan Etti

27.02.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, Afgan güçlerinin saldırıları sonrası Taliban'a karşı hava operasyonları başlattı.

(ANKARA) - Pakistan, Afgan güçlerinin sınır hattında Pakistan askeri noktalarına yönelik saldırılarının ardından Afganistan'a karşı savaş ilan edereki Kabil ve Kandahar'ı bombaladı. Pakistan Başbakanlığı Sözcüsü Mosharraf Zaidi, saldırılarda 133 Taliban mensubunun öldürüldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Afganistan'daki Taliban yönetimine karşı "sabırlarının tükendiğini" belirterek, "Artık aramızda açık bir savaş var" dedi. Yerel muhabirlerin dünya basınına aktardığı bilgiye göre, yerel saatle 01.50'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlamalar meydana geldi. İlk hava saldırısının ardından Afgan uçaksavarları ateş açtı, kısa süre sonra Pakistan ikinci bir bombardıman daha gerçekleştirdi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, saldırılarda 133 Taliban mensubunun öldürüldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını ileri sürdü. Açıklamada Taliban'a ait 27 noktanın imha edildiği ve dokuz mevzinin ele geçirildiği iddia edildi.

Afgan hükümet kaynakları, Kabil'in hava saldırısına uğradığını doğrularken, Pakistan savaş uçaklarının güneydeki Kandahar vilayetinde bir askeri üssü de hedef aldığı bildirildi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise saldırılarda can kaybı yaşanmadığını savundu. Mücahid, Pakistan'ın son saldırılarına karşılık olarak Kandahar ve Helmand'daki Pakistan askeri üslerine operasyon başlattıklarını açıkladı.

Çatışma sınır hattında başladı

Çatışma, perşembe gecesi Afgan güçlerinin sınır hattındaki Pakistan mevzilerine saldırmasıyla başladı. Afgan yetkililer, bu saldırılarda 10 Pakistan askerinin öldüğünü ve 13 karakolun ele geçirildiğini iddia etti.

Afgan tarafı, bu operasyonların pazar günü Pakistan'ın sınır bölgesindeki Afgan hedeflerine düzenlediği saldırılara misilleme olduğunu söyledi.

"Ülke ordunun arkasında"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada "Pakistan halkı, ordunun arkasında birleşti... Pakistan halkı ve Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya tamamen hazırdır. Her türlü saldırganlığa uygun karşılık verilecektir" denildi.

2 bin 611 kilometrelik sınırı paylaşan iki ülke arasında ekim ayında da çatışmalar yaşanmış her iki taraftan 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Gerilimin arkasında ne var?

Pakistan, Kabil yönetimini Pakistan Talibanı (TTP) gibi silahlı grupların Afganistan topraklarını kullanarak Pakistan'a saldırmasına göz yummakla suçluyor. Pakistan Talibanı, Afgan Talibanı ile ideolojik bağlara sahip olsa da ayrı bir yapı olarak faaliyet gösteriyor.

Pakistan Savunma Bakanı Asif, "Durumu normal tutmak için diplomatik tüm yolları denedik. Ancak Taliban, Hindistan'ın vekili haline geldi" dedi.

Asif ayrıca, Pakistan'ın son 50 yılda yaklaşık 5 milyon Afgan'a ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Sabır taşımız çatladı" ifadelerini kullandı.

BM'den gerilimi düşürme çağrısı

Birleşmiş Milletler, taraflara acil gerilimi düşürme çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü, tarafların uluslararası hukuka uyması ve sivillerin korunmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye arabulucu olabilir

Öte yandan ABD'nin eski Afganistan Büyükelçisi Zalmay Khalilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karşılıklı saldırıların "durması gereken tehlikeli bir tırmanış" olduğunu söyledi. Halilzad, iki ülkenin topraklarının birbirine karşı tehdit unsuru olarak kullanılmamasını güvence altına alan bir anlaşma yapması gerektiğini, bu anlaşmanın da güvenilir bir üçüncü taraf, örneğin Türkiye tarafından izlenebileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, Taliban'a Savaş İlan Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır “vatansız“ yaşıyorlar 40 yıldır "vatansız" yaşıyorlar
Son anketten dikkat çeken sonuçlar AK Parti ve CHP geçildi Son anketten dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP geçildi
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama Şehit pilot canını hiçe saymış MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt "Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
Yer: Diyarbakır Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı Yer: Diyarbakır! Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

09:33
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 17 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 17 kişiyi kaybetti
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:16
Fode Koita’dan canlı yayında ’’Kabe’de Hacılar’’ performansı
Fode Koita'dan canlı yayında ''Kabe'de Hacılar'' performansı
09:09
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran’dan peş peşe açıklamalar geldi
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi
08:37
Sergen Yalçın yine gecelerde Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti
08:31
Kulüp tarihine geçecek Kerem Aktürkoğlu’nu Avrupa’da tutabilene aşk olsun
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun
08:22
Soğuk hava yurdu terk etmiyor 21 ilimize “sarı“ alarm verildi, ikisi birden vuracak
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak
07:59
Yeni trafik cezaları yürürlükte İşte kalem kalem tutarlar
Yeni trafik cezaları yürürlükte! İşte kalem kalem tutarlar
07:50
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
02:55
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 09:54:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Pakistan, Taliban'a Savaş İlan Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.