Pakistan, Trump'tan Arabuluculuk Talep Etti - Son Dakika
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Pakistan, Trump'tan Arabuluculuk Talep Etti

Pakistan, Hindistan'la gerilimi azaltmak için Trump'tan arabulucu olmasını istedi. Gerilim artıyor.

01.05.2025 18:32
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Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Rıdvan Said Şeyh, ABD Başkanı Donald Trump'tan Pahalgam'daki "korkunç terör saldırısının" ardından Hindistan ile tırmanan gerilimin düşürülmesinde arabulucu rol üstlenmesini istedi.

Şeyh, Newsweek dergisine verdiği röportajda, Keşmir sorununu "nükleer anlamda dünyanın en büyük gerilim noktası" olarak tanımlayarak, Pakistan'ın Hindistan'la barışçıl komşuluk ilişkileri kurmak istediğini söyledi.

İki ülkenin küresel güvenlik açısından büyük önem taşıdığı gerekçesiyle gerilimin düşürülmesinde Trump'ı arabuluculuk rolü üstlenmeye davet eden Şeyh, "Eğer elimizde dünya barışını amaç edinmiş bir başkan varsa ve bu başkan (Trump) savaşları sonlandırmayı, çatışmaları çözmeyi kendisine miras olarak görmek istiyorsa, Keşmir bundan daha flaş bir mesele olamaz." ifadelerini kullandı.

"Her türlü saldırıya hazırız"

Pakistan ordusu ise Hindistan ile gerilim sürerken geniş çaplı askeri tatbikat gerçekleştiriyor.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın amacının "savaş hazırlığı, muharebe uyumu ve yeni nesil silah sistemlerinin sahaya entegrasyonunu test etmek" olduğu belirtildi.

Tatbikat alanında konuşan Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir de ordunun acil durumlara karşı yüksek hazırlık seviyesini takdir ederken, "Herhangi bir askeri macera, kararlı ve güçlü karşılıkla anında bertaraf edilecektir. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü her ne pahasına olursa olsun savunmaya hazırdır." dedi.

Pakistan'ın bölgesel barışa bağlılığını sürdüreceğini belirten Munir, herhangi bir provokasyon veya saldırı girişiminin aynı kararlılıkla karşılık bulacağını kaydetti.

Hindistan'dan terör saldırısının faillerinin bulunması çağrısı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Pahalgam terör saldırısının faillerinin bulunması çağrısı yaptı.

Jaishankar, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün ABD ile Pahalgam terör saldırısını görüştük. Saldırının failleri, destekçileri ve planlayıcıları adalete teslim edilmelidir." ifadelerini kullandı.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Diplomasi, Güvenlik, Pakistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, Trump'tan Arabuluculuk Talep Etti - Son Dakika

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