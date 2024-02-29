Pakistan Ulusal Meclisi'nde Milletvekilleri Yemin Etti - Son Dakika
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Pakistan Ulusal Meclisi'nde Milletvekilleri Yemin Etti

Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan seçimlerin ardından Ulusal Meclisin açılış oturumunda milletvekilleri yemin etti. Yemin törenine Pakistan Halk Partisi (PPP), Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) üyeleri katıldı. PTI Genel Başkanı Gohar Han, törende eski Başbakan'ı destekleyen sloganlar attı. Yarın Ulusal Meclis Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçimi yapılacak.

29.02.2024 12:46
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Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan seçimlerin ardından Ulusal Meclisin açılış oturumunda milletvekilleri yemin etti.

The News International'ın haberine göre, geçici Ulusal Meclis Başkanı Raja Pervaiz Eşref liderliğindeki yemin törenine, Pakistan Halk Partisi (PPP), Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) üyeleri katıldı.

Milletvekillerinin yemin ettiği törende, PTI Genel Başkanı Gohar Han, partinin kurucusu İmran Han'ın fotoğrafını göstererek eski Başbakan'ı destekleyen sloganlar attı.

Parlamentoda yarın Ulusal Meclis Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçilmesi planlanıyor.

Ülkede 8 Şubat'ta yapılan seçimlerde, 266 sandalyeli Ulusal Mecliste bağımsız milletvekilleri 101 sandalye kazanmıştı. Söz konusu sandalyelerin 92'si PTI destekli milletvekillerine ait.

Eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi PML-N 75, Bilaval Butto Zerdari'nin Eş Başkanlığını yaptığı PPP 54 ve MQM-P 17 sandalye kazanmıştı.

Kaynak: AA

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