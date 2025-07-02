Pakistan ve ABD'den Askeri İşbirliği Anlaşması

Pakistan ve ABD hava kuvvetleri askeri eğitim, ortak tatbikat ve teknoloji paylaşımı gibi alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu ABD'ye resmi ziyarette bulundu.

Açıklamada, Sidhu'nun ziyaret kapsamında ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David W. Allvin de dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkili ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD ve Pakistan hava kuvvetlerinin askeri eğitim, ortak tatbikat ve teknoloji paylaşımı gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığı ifade edilen açıklamada, tarafların üst düzey askeri temasları sürdürme konusunda da anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Sidhu'nun ziyareti iki ülkenin savunma ilişkilerinde "stratejik bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi.