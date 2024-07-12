Pakistan ve Azerbaycan, Ekonomik İlişkileri Yeni Zirvelere Taşıma Kararı Aldı

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İSLAMABAD, 12 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan ve Azerbaycan, karşılıklı fayda sağlayan projelerde ikili yatırım seviyesini 2 milyar ABD dolarına kadar yükselterek, ekonomik ilişkileri yeni zirvelere taşıma kararı aldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Perşembe günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülkenin başlangıç olarak 2 milyar ABD doları değerinde anlaşmalar imzalamaya hazır olduğunu ve ilerleyen yıllarda bu rakamın katlanması için büyük bir potansiyel bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ise 2 milyar ABD doları tutarındaki ilk yatırım için enerji, bağlanabilirlik, altyapı ve savunma sanayi alanlarında çeşitli projelerin gözden geçirildiğini belirterek, Pakistan ve Azerbaycan'ın sadece siyasi düzeyde değil, aynı zamanda ekonomik ve ticari yatırım düzeylerinde de güçlü bir ortaklık inşa edeceğini sözlerine ekledi.