Pakistan ve Bangladeş Arasında Ticaret İşbirliği Artacak

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Pakistan ve Bangladeş, iki ülke arasında ticareti de içeren bazı alanlardaki işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Başbakan Şerif'in ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, iki ülke özellikle ticaret ve halklar arasındaki kültürel etkileşimi artırma gibi alanlarda işbirliğini genişletme kararı aldı.

Görüşmede, Pakistan ile Bangladeş arasındaki tarihi, dini ve kültürel bağlara işaret eden Şerif, Dakka yönetiminin, iki ülke arasındaki ticaret ve seyahatin kolaylaştırılmasına yönelik attığı adımlara övgüde bulundu.

Şerif, Pakistan vatandaşlarının vize başvurusuna yönelik ek izin şartını kaldırmasından dolayı da Bangladeş yönetimine teşekkür etti.

Bu arada, Bangladeş'te 5 Ağustos 2024'te ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in hükümetinin istifasının ardından Bangladeş ile Pakistan arasındaki ilişkilerde iyileşme gözleniyor.