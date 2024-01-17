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Pakistan ve Belçika, İşbirliğini Artırmak İçin Anlaştı - Son Dakika
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Pakistan ve Belçika, İşbirliğini Artırmak İçin Anlaştı

Pakistan geçici hükümetinin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile Belçika Başbakanı Alexander de Croo, iki ülke arasında tüm alanlarda işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kaldı. Kakar ve de Croo, ticaret, yatırım, göç ve yüksek eğitim dahil olmak üzere ikili işbirliğini artırma konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.

Pakistan ve Belçika, İşbirliğini Artırmak İçin Anlaştı
17.01.2024 - 19:35,  Güncelleme: 19:40
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Pakistan geçici hükümetinin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile Belçika Başbakanı Alexander de Croo, iki ülke arasında tüm alanlarda işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kakar, 54. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak için bulunduğu İsviçre'nin Davos kasabasında, de Croo ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kakar ile de Croo, iki ülke arasında artan ticaret ve ekonomik işbirliğinden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, ticaret, yatırım, göç ve yüksek eğitim dahil olmak üzere tüm alanlarda ikili işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

İki lider, bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldı.

Kaynak: AA
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