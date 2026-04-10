Pakistan ve Fransa'dan Barış Vurgusu

10.04.2026 11:58
Pakistan ve Fransa Dışişleri Bakanları, ABD-Iran ateşkesini ve Lübnan'daki ihlalleri görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dar ve Barrot görüşmede, ABD ve İran arasındaki ateşkes süreci ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Barrot, Pakistan'ın ABD ve İran arasında ateşkes sürecinin sağlanmasındaki rolünden dolayı tebriklerini bildirdi ve ülkesinin bölgede kalıcı barış ve istikrar için diplomatik bir yol izleme çabalarına destek verdiğini belirtti.

İki bakan, Lübnan'daki "ciddi ateşkes ihlallerinden" duydukları endişeyi dile getirdi ve "ateşkesin tam olarak uygulanmasının" ve ateşkese saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Davutoğlu’ndan Özgür Özel’le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum... Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp’a getirildi Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp'a getirildi
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
Bursa’da genç kızların saç saça kavgası kamerada Bursa'da genç kızların saç saça kavgası kamerada
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı

13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:34
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
