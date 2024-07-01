Pakistan ve Hindistan, hapishanelerdeki mahkumların listesini paylaştı

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İslamabad ve Yeni Delhi yönetimleri, her iki ülkedeki hapishanelerde bulunan Pakistanlı ve Hindistanlı mahkumların listesini birbirleriyle paylaştı.

İki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, listeler, her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'da birbirlerinin gözetimindeki sivil mahkumların ve gözaltındaki balıkçıların bilgilerinin paylaşılmasını öngören anlaşma gereği karşılıklı olarak paylaşıldı.

Pakistan, ülkede tutukluluğu devam eden Hindistanlı veya öyle olduğu değerlendirilen 254 sivil mahkum ile balıkçıların bilgilerinin bulunduğu listeyi Yeni Delhi'ye teslim ederken, Hindistan da Pakistanlı veya öyle olduğu düşünülen 452 kişinin listesini İslamabad yönetimine ulaştırdı.

Taraflar, balıkçılar ve cezalarını tamamlayan sivil mahkumların serbest bırakılması ve ülkelerine geri gönderilmesi konusunda birbirlerini daha hızlı davranmaya çağırdı.

Pakistan, 2023 başından bu yana 66 vatandaşının, Hindistan ise 491 vatandaşının ülkelerine döndüğünü duyurdu.

Listelerde iki ülkenin mahkum değişimi sırasında iadesini kabul ettiği isimler de yer alıyor.

İki ülke, özellikle teknolojik ekipmanı bulunmadığı için sınır ihlali yapan balıkçıları sık sık gözaltına alıp ihlal nedeniyle mahkum ediyor.