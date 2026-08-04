Pakistan ve İran’dan Bölgede İşbirliği Mesajı
Pakistan Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşıyla Doğu Kudüs hakkında görüştü ve ziyareti davet etti.
İSLAMABAD, 4 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki taraf pazartesi günkü görüşmede, İşgal Altındaki Doğu Kudüs'te kötüleşen durum da dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Dar, Erakçi'ye Pakistan'a en kısa sürede bir ziyaret gerçekleştirmesi yönünde davette bulundu.
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