Pakistan ve İran Denizcilerinin Kurtarılması İçin Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan ve İran Denizcilerinin Kurtarılması İçin Destek Çağrısı

08.05.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ABD'nin el koyduğu gemilerdeki denizcilerin geri dönüşü için Singapur'dan destek istedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD'nin el koyduğu gemilerde bulunan Pakistan ve İran vatandaşı denizcilerin ülkelerine dönüşü için Singapur hükümetinden destek talep ettiklerini açıkladı.

Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktardı.

Singapurlu mevkidaşıyla ABD'nin el koyduğu ve Singapur kara sularına yakın gemilerdeki denizcilerin durumunu görüştüğünü belirten Dar, gemilerdeki 11 Pakistanlı ve 20 İranlı denizcinin ülkelerine güvenli şekilde geri gönderilmesi konusunda Singapur'dan destek beklediklerini kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların, ABD makamlarıyla koordinasyon içinde çalıştığını vurgulayan Dar, vatandaşların güvenliği ve en kısa sürede geri dönüşlerinin sağlanması için temasların sürdüğünü ifade etti.

Dar, konuya ilişkin İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile de görüştüğünü aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

İran ile Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından ABD, 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nda İran deniz trafiğini hedef alan ablukaya başlamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) 2 Mayıs'taki açıklamasında, son 20 günde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasında 48 geminin rotasının değiştirildiği belirtilmişti.

Deniz ablukası kapsamında ABD ordusu geçen ay Asya sularında İran bayraklı en az üç tankere müdahalede bulunmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Denizcilik, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan ve İran Denizcilerinin Kurtarılması İçin Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı
ABD’li turist, Hong Kong’daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı

11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
10:59
Bavullarını bile hazırlamıştı Taraftarın “Gidiyor“ dediği isim kalacak
Bavullarını bile hazırlamıştı! Taraftarın "Gidiyor" dediği isim kalacak
10:32
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
10:26
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video Şimdilerde Türkiye’de adını bilmeyen yok
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok
09:51
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 11:31:53. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan ve İran Denizcilerinin Kurtarılması İçin Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.