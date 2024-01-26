Pakistan ve Maldivler İşbirliğini Artırmak İçin Anlaştı

Pakistan ve Maldivler, çeşitli sektörlerde işbirliğini daha fazla artırmak ve ikili ilişkileri güçlendirmek konusunda mutabık kaldı.

Radio Pakistan'daki habere göre, Pakistan'ın Male Büyükelçisi Muhammed Feyyaz, başkent Male'de Maldivler Savunma Bakanı Muhammed Gassan Memun tarafından kabul edildi.

Görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alınırken, Pakistan ile Maldivler arasında çeşitli sektörlerde işbirliğini daha da artırma ve ikili ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kalındı.

Son haftalarda Hindistan ile Maldivler arasında ülkede bulunan Hint askerleri dolayısıyla tansiyon yüksek seyrediyor. Maldivler yetkilileri, Hindistan'dan askerlerini 15 Mart'a kadar ülkeden çekmesini istediklerini bildirmişti.

Hindistan ile karşı karşıya gelinen bir dönemde Maldivler ile Pakistan arasında artan görüşmeler dikkat çekiyor.

2 Aralık 2023'te geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında, Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ile görüşmüştü.

19 Kasım 2023'te de Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Murtaza Solangi, resmi ziyaret kapsamında Maldivler'e gitmiş, beraberindeki heyetle Devlet Başkanı Muizzu tarafından kabul edilmişti.

Solangi, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütünün (SAARC) üyesi olarak ülkesinin bölgesel işbirliğini artırmak için Maldivler ile çalışmaya kararlı olduğunu söylemişti.