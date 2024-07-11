Pakistan, yasa dışı yollarla giren yabancıları geri gönderme planından vazgeçmiyor

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Pakistan ülkeye yasa dışı yollarla giren yabancıların ülkelerine geri gönderilmesi planından vazgeçmediğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin Pakistan'ın bu kişileri geri gönderme planını askıya aldığı yönündeki ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Baloch, bu bilginin doğru olmadığını belirterek, "BM Mülteciler Yüksek Komiseri ile yapılan son toplantılar da dahil olmak üzere Pakistan tarafından BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine böyle bir taahhüdün verilmediğini belirtiyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkeye yasa dışı yollarla giren yabancıların geri gönderilmesi planının yürürlükte kalmaya devam ettiğini vurgulayan Baloch, planın düzenli ve aşamalı şekilde uygulandığını belirtti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, 8 Temmuz'da İslamabad'a yaptığı 3 günlük ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşmüştü.

Grandi, dün yaptığı açıklamada, Pakistan'ın bu kişileri ülkelerine geri gönderme planını durdurduğunu söylemişti.

Dar, Grandi ile yaptığı görüşmede, Pakistan'ın mülteciler konusunda daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.

BM verilerine göre, Pakistan'da yaklaşık 1,3 milyonun üzerinde mülteci olarak nitelendirilen kayıtlı Afgan bulunuyor.