Pazar yerinde patlama! Aşiret lideri dahil 3 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Güney Veziristan bölgesinde bir pazarda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının aşiret liderini hedef aldığı açıklandı.

EL YAPIMI PATLAYICIYLA SALDIRI

Polis yetkilileri, Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesindeki Vana kentinde bulunan pazarda el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

AŞİRET LİDERİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Veziristan Emniyet Müdürü Muhammed Tahir, saldırıda aracı hedef alınan Ahmedzai aşireti lideri dahil 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bölge nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Ahmedzai aşiretinin liderini hedef alan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.