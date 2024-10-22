Palamut Fiyatları Düştü

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Palamut fiyatı düştü, vatandaş ilgi gösterdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta palamut tezgahlarda 150 liradan alıcı buldu.

Zonguldak'ta günlerdir 175 lira ile 200 liradan satılan palamutun fiyatı yeniden düşüşe geçerken, tezgahlarda ağırlığı 1.5 klilogram olan palamut 150 liradan alıcı buldu.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, tezgahtaki palamutun bir tanesinin ağırlığının 1.5 kiloya denk geldiğini ifade ederek, "Dün 200 liraydı, bugün 1 tane balık net 1,5 kg ve 150 lira. Bir balıkla 3 kişi doyar. Balık olmayınca fiyat yüksekti. Şuan havada düzelince balık tezgahta artıyor ve belki yarın fiyatlar daha da aşağıya inecek" dedi.