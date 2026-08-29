Palamut Sezonu Umut Veriyor - Son Dakika
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Palamut Sezonu Umut Veriyor

Palamut Sezonu Umut Veriyor
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Karadeniz'de av yasağı sona ermek üzere, palamut tezgahları dolduruyor. Balıkçılar umutlu.

DENİZLERDE av yasağının kalkmasına sayılı günler kala oltayla tutulan palamutlar tezgahları doldurdu. Balıkçı Turgay Memiş, "Bundan 15-20 sene önce bir palamut bolluğu vardı. Bu sene aynısı olması bekleniyor. Gerçekten deniz palamut kaynıyor" dedi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Av yasağının kalkmasına sayılı günler kala, Karadeniz açıklarında olta balıkçılarının çok sayıda palamut yakalaması, balıkçıları umutlandırdı. Trabzon Balıkçılar Hali'nde, palamudun tanesi 175 liradan, somonun kilosu 400, çupranın kilosu 500, levreğin kilosu 600, sarganın kilosu ise 350 liradan satışa sunuluyor.

'PALAMUDUN KİLOSU 1,5 KİLOGRAMI AŞACAK'

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, bu sezon tezgahlarda bolca palamudun olacağını ifade ederek "Sezonun açılmasına az kaldı. Küçük kayıkçılar denize açılıyor, büyük kayıklar da sezonun açılmasını bekler. 1 Eylül'de sezon açılınca tamamen başlayacağız. Tezgahlarda palamut görülmeye başlandı. İlerleyen günlerde daha çok olmasını temenni ediyoruz. İnşallah ucuz ve bol olur bizler de bol bol satarız. Fiyatlar normal seyrediyor 150-200 lira arasında gidiyor. Balık bol olunca fiyat aşağıya düşer. Deniz şartlarına göre fiyatlar da değişebilir. Palamut şu an 350 grama kadar çıkıyor, inşallah 1,5 kilogramı aşacak" dedi.

'PALAMUT ŞİMDİDEN BOL'

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, palamut sezonundan umutlu olduğunu belirterek, "Bu sene sezonun iyi geçeceğini düşünüyorum. Şimdiden palamudun olması bu sene bol palamudun olacağının işaretini veriyor. Palamudun bol olduğu sezon hamsi olmaz, hamsi bolsa da palamut olmaz. Palamut da 2 sene bir bol çıkar. Sanırım bu sene de o sene. Palamudu da 150-175 lira arasında satıyoruz. Büyüdükçe fiyat da artıyor" diye konuştu.

'20 SENE ÖNCEKİ PALAMUT BOLLUĞU VAR'

Balıkçı Turgay Memiş de "Bundan 15-20 sene önce bir palamut bolluğu vardı. Bu sene aynısı olması bekleniyor. Gerçekten deniz palamut kaynıyor. Hava şartlarına bağlı bir bakarsın ki çok görünüyor sonra aniden kaçar gider. Bir de bakarsın ki bolca gelir. Şu anda 5 palamut 1 kilogram geliyor. Tanesi de 150-200 lira arasında değişiyor. İnşallah bu sene Karadeniz halkı bol bol palamut yiyecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, Karadeniz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palamut Sezonu Umut Veriyor - Son Dakika

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