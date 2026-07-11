Palandöken Barajı'nda Balık Popülasyonu Araştırması - Son Dakika
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Palandöken Barajı'nda Balık Popülasyonu Araştırması

Palandöken Barajı\'nda Balık Popülasyonu Araştırması
11.07.2026 10:10
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Atatürk Üniversitesi, Palandöken Barajı'nda su kalitesi için balık popülasyonu araştırması başlattı.

ATATÜRK Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, kentin içme suyunun sağlandığı Palandöken Barajı'nda su kalitesinin korunması için balık popülasyonunun belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Erzurum'un Çat ilçesi sınırlarında, Lezgi ve Pisyan dereleri üzerinde yer alan Palandöken Barajı'ndaki su kalitesinin kontrolü amacıyla Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi ortak çalışma başlattı. Erzurum'un içme suyu ihtiyacının karşılandığı baraj gölüne Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Arslan ve ekibi tarafından 400 metrelik germe ağ serildi. Bir süre sonra çekilen ağlara yakalanan balık türleri tek tek tespit edildi. Çalışmada göldeki balık yoğunluğunu belirlemek için de araştırma yapıldı.

Palandöken Barajı'nda daha önce gözlem ve olta yöntemiyle araştırmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Harun Arslan, temin edilen 400 metrelik ağ sayesinde çalışmaların daha kapsamlı şekilde sürdürüleceğini kaydetti. Aylık periyotlarla baraj gölündeki araştırmayı devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Arslan, "Palandöken (Çat) Barajı'nda balık popülasyonunun kontrolü ve ileriye dönük planlamalar için suya germe ağ attık. 400 metrelik germe ağı bir süre sonra çektik. Havanın rüzgarlı suyun da dalgalı olması sebebiyle 3-4 tür balık çeşidi tespit ettik. İlerleyen süreçte daha fazla balık türünü belirleyeceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

Prof. Dr. Arslan, çalışma kapsamında hem barajın su kalitesinin hem de balık popülasyonundaki artışın düzenli olarak izleneceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Yerel Yönetim, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palandöken Barajı'nda Balık Popülasyonu Araştırması - Son Dakika

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