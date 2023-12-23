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Palandöken'de Buz Dalışı Heyecanı - Son Dakika
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Palandöken'de Buz Dalışı Heyecanı

Palandöken, kayak, snowboard, buz duvarı gibi aktivitelerin ardından buz dalışı etkinliğine ev sahipliği yaptı. 3 dalgıç, Palandöken'deki buz tutan gölette yüksek irtifa dalışı gerçekleştirdi. Etkinlik, zorlu hava koşullarına rağmen başarıyla tamamlandı.

Palandöken\'de Buz Dalışı Heyecanı
23.12.2023 - 14:48,
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KIŞ turizminin gözde yerlerinden Palandöken, kayak, snowboard, buz duvarı, zipline hattı, trekking, dağ bisikleti, kar raftingi ve yamaç paraşütünün ardından bu kez de buz dalışı etkinliğine ev sahipliği yaptı. 3 dalgıç, Palandöken'de 2 bin 500 rakımda, yüzeyi buz tutan, 8 metre derinliğindeki gölette yüksek irtifa dalışı yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi'nden emekli Kadir Erekinci, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu, 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımında Erzurum Valiliği'ne ait 'Ve Hotel' önündeki 8 metre derinliğine sahip doğal gölette buz dalışı yaptı. Erekinci'ye, bir dönem aynı timde görev yaptığı, şimdilerde Amasya'nın Merzifon ilçesinde zabıta memuru olan Deniz Yıldız ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olan Turgay Yaşa da eşlik etti.Kayak odasında dalış için hazırlıklarını tamamlayan Erekinci, Yaşa, Yıldız, yoğun tipi ve kar yağışına rağmen yüzeyi yaklaşık 20 santimetre buzla kaplanan gölette daldı. Daha önce küreklerle açılan noktadan ilk olarak suya giren Eren ve Yıldız, bir süre sonra alkışlar arasında gölün yüzeyine çıktı. Su dalış ekibinin desteğiyle buz tutan gölden çıkan Deniz Yıldız, "Palandöken Kayak Merkezi'nde buz tutan gölde dalış yaptık. Başarılı bir dalış gerçekleştirdik. Palandöken'in sadece kayak için değil, buz altı dalışına uygun olduğunu göstermek için bu faaliyeti gerçekleştirdik. Suyun yüzeyi buzla kaplı olduğu için aşağıda çok aydınlık bir ortam yok. Biraz karanlık bir ortam" dedi.Palandöken'deki dalışı yöneten Kadir Erekinci, yüksek irtifada buz dalışı yaparak önemli bir faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi. Palandöken'in sadece kayakla değil buz dalışıyla da turizme katılması gerektiğini ifade eden Erekinci, "Zor meşakkatli bir şey. Emek sarf etmemiz gereken bir etkinlik. Palandöken'de buz dalışı yapılabilirliğini göstermek için bu dalışı gerçekleştirdik. Fırtına ve tipinin üstesinden geldik. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizde de dalış çok bir şekilde yapılabiliyor. Yurt dışında bu işi yapan çok fazla dalıcı var. Tecrübe gerektiren bir dalış irtifa ve buz dalışı. Palandöken'deki gölde, 7 metre derinliğe kadar indik" diye konuştu. Zor şartlara rağmen başarılı bir dalış yaptıklarını ifade eden Turgay Yaşa, "Palandöken'in kalbinde buz altı dalış etkinliğini gerçekleştirdik. 2500 irtifada buz altı dalışını icra ettik" dedi. Yoğun kar fırtınası altında dalışlarını tamamlayan dalgıçlar, başarılarını kendilerine yardımcı olan ekip arkadaşlarıyla kutladı. (DHA)

Kaynak: DHA
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