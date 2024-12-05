Palandöken'de Jandarma Turistlerin Güvenliği İçin Görevde

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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de hazır bekleyen jandarma arama ve kurtarma (JAK) timleri, turistlerin güvenliği için gece gündüz görev yapıyor.

Kış aylarında yurt içi ve yurt dışından binlerce turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, 7/24 esasıyla çalışıyor.

Kayak merkezinin 2 bin 242 rakımındaki karakolda görevli ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan, mahsur kalan ya da kayak yaparken düşüp yaralanan turistlerin yardımına koşuyor.

JAK timleri, Palandöken'in 3 bin 200 rakımlı Ejder Zirvesi ile diğer pistlerde kayaklı ve motorize ekipleri ve arama kurtarma köpekleriyle devriyeler atarak kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güvenliğini sağlıyor.

Bu arada jandarma ekiplerinin kayak merkezindeki çalışmalarını anlatan klip, valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.