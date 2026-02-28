Palandöken'de Kar Kalınlığı 285 Santimetre

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 285 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 285, Ergan'da 272, Hakkari'de 243, Kartalkaya'da 235, Erciyes'te 202, Sarıkamış'ta 200, Konaklı'da 177, Uludağ'da 169, Yalnızçam'da 158, Yıldız Dağı'nda 136, Çambaşı'nda 130, Murat Dağı'nda 115, Davraz'da 111, Hesarek'te 85, Küpkıran'da 52, Denizli'de 38, Nemrut'ta 24, Gevaş Abalı'da 23, Kartepe'de 17, Akdağ ile Keltepe'de 14 ve Bozdağ'da ise 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 28.02.2026 En düşük En yüksek Palandöken KY -12 -8 Ergan KY -11 -6 Hakkari KY -16 -7 Kartalkaya KY -5 -4 Erciyes KY -10 -6 Sarıkamış KY -12 -3 Konaklı KY -12 -8 Uludağ ÇB -6 0 Yalnızçam KY -8 -4 Yıldız Dağı HKY -8 -5 Çambaşı KKY -7 -5 Murat Dağı ÇB -9 -3 Davraz PB -11 -3 Hesarek PB -11 -5 Küpkıran KY -13 -3 Denizli PB -9 2 Nemrut ÇB -10 -5 Gevaş Abalı KY -11 -3 Kartepe KY -3 -2 Akdağ KY -6 -5 Keltepe KY -9 -6 Bozdağ AB -6 2 (KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu) (KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)

