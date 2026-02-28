Palandöken'de Kar Kalınlığı 285 Santimetre

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 285 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 285, Ergan'da 272, Hakkari'de 243, Kartalkaya'da 235, Erciyes'te 202, Sarıkamış'ta 200, Konaklı'da 177, Uludağ'da 169, Yalnızçam'da 158, Yıldız Dağı'nda 136, Çambaşı'nda 130, Murat Dağı'nda 115, Davraz'da 111, Hesarek'te 85, Küpkıran'da 52, Denizli'de 38, Nemrut'ta 24, Gevaş Abalı'da 23, Kartepe'de 17, Akdağ ile Keltepe'de 14 ve Bozdağ'da ise 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|28.02.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-12
|-8
|Ergan
|KY
|-11
|-6
|Hakkari
|KY
|-16
|-7
|Kartalkaya
|KY
|-5
|-4
|Erciyes
|KY
|-10
|-6
|Sarıkamış
|KY
|-12
|-3
|Konaklı
|KY
|-12
|-8
|Uludağ
|ÇB
|-6
|0
|Yalnızçam
|KY
|-8
|-4
|Yıldız Dağı
|HKY
|-8
|-5
|Çambaşı
|KKY
|-7
|-5
|Murat Dağı
|ÇB
|-9
|-3
|Davraz
|PB
|-11
|-3
|Hesarek
|PB
|-11
|-5
|Küpkıran
|KY
|-13
|-3
|Denizli
|PB
|-9
|2
|Nemrut
|ÇB
|-10
|-5
|Gevaş Abalı
|KY
|-11
|-3
|Kartepe
|KY
|-3
|-2
|Akdağ
|KY
|-6
|-5
|Keltepe
|KY
|-9
|-6
|Bozdağ
|AB
|-6
|2
