Palandöken'de Kayak Sezonu Mayıs'a Uzadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Palandöken'de Kayak Sezonu Mayıs'a Uzadı

05.05.2026 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken Kayak Merkezi, kar kalınlığının yeterli olması sebebiyle kayak sezonunu Mayıs'a uzattı.

DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden Palandöken'de kayak sezonu uzadı. Daha önce 15 Nisan ardından 30 Nisan'a uzatılan kayak sezonu, kar kalınlığının yeterli derecede olması sebebiyle bu ay da devam edecek.

Son yılların en yağışlı kış mevsimini geride bırakan Erzurum'da mart ve nisan aylarında da yağış eksik olmadı, kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu. Bugünlerde ise Palandöken'de kar kalınlığı 160 santimetre oldu. Mart ve nisan aylarındaki kar yağışının yanı sıra geceleri çalıştırılan suni kar makineleri Palandöken'in pistlerini doldurdu. Aralık 2025'te kayak sezonunu ilk açan merkez olan Palandöken, kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Daha önce 15 Nisan ardından 30 Nisan'a uzatılan kayak sezonu kar kalınlığının yeterli derecede olması sebebiyle mayıs ayında da devam edecek.

Palandöken Kayak Merkezi'ni yöneten Erzurum Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sezonun uzatıldığı bildirildi. Genel Müdürlük, 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 30 Mayıs'a kadar kayak merkezinin kayak kulüpleri ile milli takım çalışmaları için açık kalacağını belirtti.

Sezonu en erken açıp en geç kapatan merkezlerden biri olan Palandöken, uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistiyle kayak severlere bahar aylarında da hizmet veriyor. Rakımı, yapısı, teknik alt yapısı ile bahar güneşi altında kayak yapma imkanı sağlıyor. Yaklaşık 6 ay boyunca kayak yapılabilen Palandöken, uzun sezon süresiyle öne çıkan nadir merkezler arasında yer alıyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palandöken'de Kayak Sezonu Mayıs'a Uzadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran’dan BAE’ye Saldırı İddialarına Yanıt
İran'dan BAE'ye Saldırı İddialarına Yanıt
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:07:50. #7.12#
SON DAKİKA: Palandöken'de Kayak Sezonu Mayıs'a Uzadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.