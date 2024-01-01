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Palandöken'de Meşaleli Kayak Gösterisiyle Yeni Yıla Girildi - Son Dakika
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Palandöken'de Meşaleli Kayak Gösterisiyle Yeni Yıla Girildi

Palandöken'de hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü soğukta, meşaleli kayak gösterisi eşliğinde yeni yıl kutlaması yapıldı. Tatilciler, havai fişek gösterisiyle yeni yıla coşkuyla girdi. Yerli ve yabancı turistlerle dolan Palandöken'de eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Palandöken\'de Meşaleli Kayak Gösterisiyle Yeni Yıla Girildi
01.01.2024 - 01:31,
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KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Palandöken'i tercih eden tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü soğukta, gökyüzünü aydınlatan havai fişek eşliğinde meşaleli kayak gösterisini izleyerek yeni yıla girdi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımındaki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması akşam saatlerinde başladı. Otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli gece kayak etkinliğinin ardından havai fişek gösterisini izledi. Türkiye'nin birçok kayak merkezinde karın olmaması nedeniyle Ukrayna, İran, Rusya ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı turistlerle dolan Palandöken'de eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Davetliler gece yarısından sora otellerin diskoteğinde eğlenmeye devam etti. Oteller, gecenin ilerleyen saatlerinde davetlilere dondurmalı pasta ve çorba ikramında bulundu.

Yeni yıla coşku ile giren tatilciler, barış dileklerinde bulunurken, bugün doğum günü olanlar için de zirvede pasta keserek çifte kutlama yaptı.

Kaynak: DHA
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