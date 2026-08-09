Palandöken'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Gözaltı
Erzurum'da silahlı kavgada B.B. yaralandı, şüpheli M.A. yakalandı ve emniyetteki işlemleri sürüyor.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Yunus Emre Mahallesi Sakıp Efendi Caddesi ile Sultan Alparslan Caddesi'nin kesiştiği noktada dün silahla B.B'yi yaralayarak kaçan M.A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.
M.A. polis ekiplerince Köprüköy ilçe merkezinde yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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