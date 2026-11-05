Palandöken\'in zirvesi beyaza büründü, Ağrı\'nın yüksek kesimleri de karla kaplandı

Palandöken'in zirvesi beyaza büründü, Ağrı'nın yüksek kesimleri de karla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da dün akşam Palandöken Dağı'nın zirvesinde etkili olan kar gece boyunca sürdü ve zirve beyaza büründü. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Gündoğdu köyü de sabah karla kaplanırken, Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor ve kış turizmi beklentileri arttı.
ERZURUM ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.
Erzurum'da dün öğleden sonra etkili olan yağmur akşam saatlerinde Palandöken Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyu devam eden yağışla birlikte zirve kesimleri beyaza büründü.
Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları sürerken, kış turizmine yönelik beklentiler de arttı.
Son günlerde sağanağın etkili olduğu Ağrı'nın yüksek kesimlerine de kar yağdı. Taşlıçay ilçesi Gündoğdu köyü ve çevresi sabah saatlerinde etkili olan yağışla beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya güzel manzaralar çıktı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?