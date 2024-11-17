Palandöken Karla Kaplandı - Son Dakika
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Palandöken Karla Kaplandı

Palandöken Karla Kaplandı

Palandöken Kayak Merkezi’ne yağan kar, 13 cm kalınlıkla kışı karşıladı. Ziyaretçiler eğleniyor.

17.11.2024 12:16
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi karla kaplandı.

Kentte dün akşam etkili olan karın ardından Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü.

Kar kalınlığının 13 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen vatandaşlar, kar topu oynayıp, fotoğraf çekti.

Merkezde görevli snowtrack operatörü Güven Karcıoğlu, AA muhabirine, kar yağışının ardından vatandaşların Palandöken'e ilgisinin arttığını söyledi.

Merkezde kayak için pistlerde çalışma yaptıklarını belirten Karcıoğlu, şunları kaydetti:

"Suni kar çalışmalarımız başladı, geçen yıldan depoladığımız karları pistlere yayacağız. Ardından tekrar kar yağdıktan sonra pistleri hazırlayıp hizmete sunacağız. Kar yağdığı için vatandaşlar merak ediyor. Bazı kişiler de başka memleketlerden karı görmek için geliyorlar. Burada karın tadını çıkarıyorlar."

9 yaşındaki Azra Zeynep Çağlayan da kar topu oynamak için ailesiyle Palandöken'e geldiğini anlatarak, "Dün Palandöken'e çok fazla kar yağdı, ben de kardeşlerimle kar topu oynamaya geldim." dedi.

Kaynak: AA

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