Palandöken Kayak Merkezi Hafta Sonu Kayakseverleri Ağırlıyor

Güncel

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu yerli ve yabancı kayakseveri ağırlamaya devam ediyor.

Kar kalınlığının 173 santimetreye ulaştığı, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kayak merkezi, havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometrelik kolay ulaşım imkanıyla çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçirmek isteyen aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler ise kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile Ejder 3200 A.Ş ekibinin her türlü olumsuzluğa karşı hazır bulunduğu kayak merkezinde kayakseverler, Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu platformda canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğleniyor.