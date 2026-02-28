Palandöken Kayak Merkezi\'nde Ramazan Yoğunluğu

Kar kalınlığının 285 santimetre ölçüldüğü Palandöken Kayak Merkezi'nde tatilciler, ramazanda hafta sonu yoğunluğu oluşturuyor.

Birçok kış sporuna ev sahipliği yapan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon devam ediyor.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım olanağı sunan ve kar kalınlığının 285 santimetre ölçüldüğü merkezde vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak bazıları da kızak binerek eğlenceli vakit geçiriyor.

Almanya'dan kayak için Palandöken'e gelen 23 yaşındaki David Shovaga, AA muhabirine, doğa sporlarını çok sevdiğini söyledi.

İlk kez geldiği Palandöken'i beğendiğini belirten Shovaga, "Erzurum'da ilk defa kayak yapıyorum, pistleri ve buradaki insanları çok sevdim. Kayaktan çok keyif alıyorum, burada olmaktan çok mutluyum. Almanya'daki dağlar ve pistler çok yüksek, Erzurum'da o kadar yüksek yok. Erzurum'un özellikle yemekleri, insanı ve atmosferi daha keyifli. Erzurum'u dönünce güzel anlatacağım, buraya aşık oldum." dedi.

Kayakseverlerden Yunus Emre Karaca da Palandöken'in her yaştan kayakçıyı ağırladığını anlattı.

Karaca, şunları kaydetti:

"Ramazanda kayak keyfi ayrı, farklı bir tat öyle bir hevesle kayıyoruz ki zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bu sene çok güzel oldu. 20 yılı aşkın süredir Erzurum'a bu kadar kar yağmamıştı, mükemmel bir kar yağışı oldu. Pistlerin durumu çok iyi, inanılmaz bir kar yağdı. Erzurum soğuk olduğu için yüksek kar kalitesine sahibiz. Pistler cıvıl cıvıl, eğlenmeye geldik."