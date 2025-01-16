Palandöken Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Yoğunluğu - Son Dakika
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Palandöken Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Yoğunluğu

Palandöken Kayak Merkezi\'nde Yarıyıl Yoğunluğu

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı, yarıyılda 200 bin turist bekleniyor.

16.01.2025 11:53
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Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken, yarıyıl tatilinde her yaştan kayak tutkunlarını bekliyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla öne çıkıyor.

Yarıyıl tatilinde de misafirlerini eğlenceli aktivitelerle ağırlayacak Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde, rezervasyon yoğunluğu yüzde 80 seviyesine ulaştı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti", aynı zamanda da "2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" ilan edilen Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Hem kar yoğunluğu hem de eğlencelerle öne çıkan merkezin, sömestirde 200 binin üzerinde turisti ağırlaması hedefleniyor.

Sömestir hazırlıkları tamam

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, Palandöken'in sömestirde en çok tercih edilen yerler arasında zirve konumunda bulunduğunu söyledi.

Palandöken'de yaşanan yoğunluğun turizmciler için sevindirici olduğuna dikkati çeken Şenol, 17 Ocak'ta başlayacak sömestir yoğunluğunun geçen yıllara nazaran biraz daha hareketli olacağını belirtti.

Türkiye'deki yerli misafirlerin, kayakserverlerin ve sporla ilgilenenlerin ilk tercihinin Palandöken olduğunu gözlemlediklerini aktaran Şenol, merkezin güvenilirliği, kar kalitesi ve tesislerinin modern olması nedeniyle tercih edildiğini, 6-12 Ocak'ta düzenlenen Kış Oyunları'na gelenlerin yarıyıl tatili için de rezervasyon yaptığını anlattı.

Seyahat acenteleri ve turizmcilerin sömestir hazırlıklarını tamamladığını dile getiren Şenol, şöyle devam etti:

"Sömestrin ilk haftasındaki doluluk yüzde 80 oranında, ikinci hafta yoğunluğu ise yüzde 70'lerde ama rezervasyonlarımız devam ediyor. Turistik Doğu Ekspresi de bölgeye ciddi manada ivme kazandırdı. Bununla şehir merkezindeki otellerin doluluk oranlarının yüzde 90 üzerinde olduğunu görüyoruz. Geçen yıl sömestirde Palandöken ve şehirdeki otellerimizde, 15 günde 170 binin üzerinde misafir ağırladık. Bu seneki öngörümüz ise 200 bini geçmek. Şu andaki rezervasyonlar, 160 binin üzerinde. İlerleyen günlerde gelen rezervasyonlarla 200 bini geçeceğimizi ümit ediyoruz. Geçen yıl kış sezonu boyunca merkeze gelen kayakseverler ile bölgemize kültür turuyla gelenlerin toplamı 600 binin üzerindeydi. Bu yılki hedefimiz 1 milyonun üzerine çıkmak."

"Otellerimizde rezervasyonlarda aşırı derece yoğunluk görmekteyiz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de kentin "2025'de Turizm ve Avrupa Kış Sporları Başkenti" ilan edilmesinden kaynaklı sömestirde yoğunluk yaşanacağını söyledi.

Tatilde turistlerin eğlenceli ve kaliteli zaman geçireceğini vurgulayan Yer, "Turizm ve Avrupa Kış Sporları Başkenti ilan edilmesi neticesinde, sömestir öncesinde otellerimizdeki rezervasyonlarda aşırı derece yoğunluk görüyoruz. Gelecek misafirlerimizi altyapı ve kayak tesislerimizle güzel şekilde ağırlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Merkezdeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça ise pistlerde kayak için kaliteli kar olduğunu belirtti.

Akça, merkezde sömestir boyunca eğlencenin süreceğini bildirerek, "Doluluklar inanılmaz yoğun başladı. Sömestir için şu anda doluluklarda ilk hafta yüzde 85'lerde, ikinci hafta 80'lerdeyiz ama yüzde 95 hatta yüzde 100 olacağı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Başka bir otelin müdürü Ali Güney de Palandöken'in Türkiye'nin en güzel kış merkezi olduğunu işaret ederek, "Sömestirin gelmesiyle canlılık ve hareket arttı. Şu anda doluluk oranımız yüzde 85 civarında. İnşallah önümüzdeki hafta yüzde 100 olacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Palandöken Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Yoğunluğu - Son Dakika

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