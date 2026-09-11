Palau bayraklı kruvaziyer Alanya'ya 199 yolcu getirdi, gece Antalya'ya gidiyor
Mısır'dan gelen Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Limanı'na yanaştı. Gemide çoğu Rus 199 yolcu ve 390 personel bulunuyor; turistler ören yerlerini gezdi, alışveriş yaptı, gemi gece Antalya'ya hareket edecek.
Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Mısır'dan demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren 193 metrelik kruvaziyer, ilçeye ulaştı.
Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu Rus 199 yolcu ve 390 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.
Lüks gemi, gece saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.
Kaynak: AA
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