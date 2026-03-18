Olay, 15 Mart günü 19.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir marketin önüne gelen 4 kişi, girişte bulunan paletleri çalıp plakasız kamyonete binerek uzaklaştı. Olayın ardından, Eski İstanbul Caddesi'nde trafik denetimi yapan polis ekipleri tarafından farkedilen şüpheliler 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından 4 şüpheli, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.
PALET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin marketin önünde bulunan paletleri araca yükleyerek kaçtığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Palet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?