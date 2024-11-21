PALMİRA, 21 Kasım (Xinhua) -- Suriye'nin orta kesimindeki Palmira kentinde İsrail füze saldırısının ardından yükselen dumanlar, 20 Kasım 2024.
Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in çarşamba günü Palmira çevresindeki bölgeleri hedef alan füze saldırısında 49 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Palmira'da İsrail Füze Saldırısı: 49 Ölü - Son Dakika
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