Depremde 152 Kişi Yaşamını Yitirmişti: Palmiye Sitesi Kamu Görevlileri Davası, Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin Ertelendi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 152 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi kamu görevlileri dosyasında, beklenen bilirkişi raporu gelmediği için duruşma 17 Aralık'a ertelendi.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Palmiye Sitesi'nin üç blokunun yıkılması sonucu 152 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdür Yardımcısı Zeynel Abidin Şerefoğlu ile mimarlar Hacı Mehmet Güner ve Mehmet Dişçeken hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Nisan'da görülen ilk duruşmada, sanıklara ilişkin yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verilmişti.

"BİLİRKİŞİ RAPORU HENÜZ DOSYAYA SUNULMADI"

Bugün görülen duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler ile avukatları katılırken, sanıklar ile avukatları katılmadı. Mahkeme Başkanı, beklenen bilirkişi raporunun henüz dosyaya sunulmadığını söyledi.

Depremde anne ve babasını kaybeden müşteki ile kızını kaybeden başka müşteki, "Bu binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan ya da bu aşamadan sonra sorumluluğu tespit edilecek tüm kişilerden davacı ve şikayetçiyim" dediler.

"'OLASI KAST' SUÇUNDAN YARGILAMA YAPILSIN" TALEBİ

Enkazda anne ve babasını kaybeden bir diğer müşteki ise "Müteahhitliğin bu kadar kötü olduğu bir yerde, bu müteahhitlerin yaptığı bu işlerin altına imza atan kişilerin de bu olayda sorumlu olduğunu düşünüyorum; bu nedenle tutuksuz sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ediyorum" diye konuştu.

Diğer müdahiller de bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesini, raporun hızlandırılması yönünde gerekirse uyarı yazılmasını, sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmalarını talep etti.

DURUŞMA 17 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine; sanıkların tutuklu olarak yargılanmalarına yönelik talebin, sanıklara isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti ile dosyanın gelmiş olduğu aşama dikkate alınarak bu aşamada reddine karar vererek duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.