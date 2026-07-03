Depremde 152 Kişi Yaşamını Yitirmişti: Palmiye Sitesi Kamu Görevlileri Davası, Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremde 152 Kişi Yaşamını Yitirmişti: Palmiye Sitesi Kamu Görevlileri Davası, Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin Ertelendi

03.07.2026 19:39  Güncelleme: 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 152 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi ile ilgili kamu görevlileri davasında bilirkişi raporu henüz dosyaya sunulmadığı için duruşma 17 Aralık'a ertelendi. Müştekiler sanıkların 'olası kast' suçundan yargılanmasını talep etti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 152 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi kamu görevlileri dosyasında, beklenen bilirkişi raporu gelmediği için duruşma 17 Aralık'a ertelendi.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Palmiye Sitesi'nin üç blokunun yıkılması sonucu 152 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdür Yardımcısı Zeynel Abidin Şerefoğlu ile mimarlar Hacı Mehmet Güner ve Mehmet Dişçeken hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Nisan'da görülen ilk duruşmada, sanıklara ilişkin yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verilmişti.

"BİLİRKİŞİ RAPORU HENÜZ DOSYAYA SUNULMADI"

Bugün görülen duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler ile avukatları katılırken, sanıklar ile avukatları katılmadı. Mahkeme Başkanı, beklenen bilirkişi raporunun henüz dosyaya sunulmadığını söyledi.

Depremde anne ve babasını kaybeden müşteki ile kızını kaybeden başka müşteki, "Bu binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan ya da bu aşamadan sonra sorumluluğu tespit edilecek tüm kişilerden davacı ve şikayetçiyim" dediler.

"'OLASI KAST' SUÇUNDAN YARGILAMA YAPILSIN" TALEBİ

Enkazda anne ve babasını kaybeden bir diğer müşteki ise "Müteahhitliğin bu kadar kötü olduğu bir yerde, bu müteahhitlerin yaptığı bu işlerin altına imza atan kişilerin de bu olayda sorumlu olduğunu düşünüyorum; bu nedenle tutuksuz sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ediyorum" diye konuştu.

Diğer müdahiller de bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesini, raporun hızlandırılması yönünde gerekirse uyarı yazılmasını, sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmalarını talep etti.

DURUŞMA 17 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine; sanıkların tutuklu olarak yargılanmalarına yönelik talebin, sanıklara isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti ile dosyanın gelmiş olduğu aşama dikkate alınarak bu aşamada reddine karar vererek duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güncel, Aralık, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde 152 Kişi Yaşamını Yitirmişti: Palmiye Sitesi Kamu Görevlileri Davası, Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı
Kadını tekme atarak bayılttı Kadını tekme atarak bayılttı
12 Dev Adam, 5’te 5 yaptı 12 Dev Adam, 5'te 5 yaptı
CHP’den AK Parti’ye geçen Mesut Özarslan’dan bomba itiraf CHP'den AK Parti'ye geçen Mesut Özarslan'dan bomba itiraf
Venezuela’daki depremlerde binanın saniyeler içinde çöktüğü anlar ortaya çıktı Venezuela'daki depremlerde binanın saniyeler içinde çöktüğü anlar ortaya çıktı
Ali Hamaney’in cenazesi Tahran’da binlerce kişinin önünde Ali Hamaney'in cenazesi Tahran'da binlerce kişinin önünde

20:32
“Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza“ iddiası
"Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza" iddiası
20:28
Beşiktaş’tan Sertaç Şanlı’ya veda: Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Beşiktaş'tan Sertaç Şanlı'ya veda: Fenerbahçe'ye geri dönüyor
19:56
Çekmeköy’deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı Kafede oturan kadın yaralandı
Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı
19:11
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
18:19
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 20:39:29. #7.13#
SON DAKİKA: Depremde 152 Kişi Yaşamını Yitirmişti: Palmiye Sitesi Kamu Görevlileri Davası, Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.