Palu-Beyhan Hattı Türkiye'nin Yeni Turizm Rotası Olmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Palu-Beyhan Hattı Türkiye'nin Yeni Turizm Rotası Olmaya Hazırlanıyor

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Beyhan Beldesi, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla Türkiye'nin yeni turizm rotası olarak öne çıkıyor. Trekking, rafting gibi doğa sporlarına uygun alanlar ile inanç turizmi ve geleneksel lezzetleri ile dikkat çeken bölge, sürdürülebilir turizm anlayışıyla tanıtılıyor.

30.04.2025 22:44
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Palu-Beyhan hattı, Türkiye'nin yeni turizm rotalarından biri olmaya hazırlanıyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Beyhan Beldesi, doğal güzellikleri, tarihi mirası ve doğa sporlarına elverişli yapısıyla Türkiye'nin yeni turizm rotalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Elazığ valiliği koordinesinde; Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Beyhan Belediyesi ile Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü işbirliğiyle yürütülen saha çalışmalarıyla Palu- Beyhan hattı, Türkiye'nin yeni turizm rotalarından biri olmaya hazırlanıyor. Murat Nehri'nin coşkulu suları, zengin yaylaları ve dağlık alanlarıyla Beyhan; trekking, rafting, kano, off-road, motokros ve dağ bisikleti gibi doğa sporları için ideal imkanlar sunuyor. Horasanbaba Dağı'nda bulunan 11 kilometrelik trekking parkuru ile Akdağ Sıradağları'ndaki yürüyüş ve bisiklet rotaları, her seviyeden macera severleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Vali Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Palu - Beyhan rotası, sadece doğal güzellikleriyle değil, zengin kültürel ve tarihi mirasıyla da dikkat çekiyor. Palu Kalesi, tarihi Palu Köprüsü, eski hamam, Urartu Kralı Menua'ya ait Taş Kitabe, Cemşitbey Camii ve Palu Konağı gibi yapılar, tarih ve kültür tutkunları için bölgeyi cazip hale getiriyor. İnanç turizmi kapsamında ise Palu'da Şeyh Ali Septi Hazretleri, Mahmud Samini Hazretleri ve Şeyh Selahaddin Efendi, Beyhan'da Mahmud Samini Hazretleri'nin babası Yusuf Pir Baba; yakın mesafede bulunan Güllüce köyünde Şeyh Mustafa Kutup, Arındık Köyü'nde ise Şeyh Alaaddin Efendi türbeleri önemli ziyaret noktalarımızdır. Palu'nun kadim gastronomi kültürü de turizm rotasının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Yöreye özgü lezzetler, ziyaretçilere eşsiz tatları deneyimleme imkanı sunuyor. Beyhan'a ulaşım hem karayolu hem de demiryolu ile kolaylıkla sağlanabiliyor. Palu'ya 23 kilometre, Elazığ'a ise 100 kilometre mesafede bulunan belde, Van Gölü Ekspresi ve posta treni güzergahında yer alan, karşılıklı olarak çalışan Beyhan Tren İstasyonu ile demiryolu üzerinden de ulaşılabilir durumda. Elazığ'dan Palu'ya trenle yaklaşık 1 saat 28 dakikada, Beyhan'a ise 1 saat 49 dakikada nostaljik bir seyahat gerçekleştirilebiliyor. Bölge, doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenler için ideal" dedi.

Vali Hatipoğlu, "Yaylalarda çadır kurmak veya karavanla kamp yapmak isteyenler için güvenli ve uygun alanlar mevcut. Sessizlik, temiz hava ve doğal manzara eşliğinde kamp deneyimi yaşamak mümkün. Doğa sporları, kültürel geziler, inanç turizmi ve fotoğraf safarisi gibi etkinlikler için uygun şartlar sunan Palu - Beyhan rotası, aynı zamanda sürdürülebilir turizm anlayışıyla da dikkat çekiyor. ELDAK tarafından haritalar üzerinde doğa yürüyüşü ve kamp rotalarının işaretlenmesi çalışmaları da devam etmektedir. Beyhan Beldesi'nin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerine yapılacak olan yatırımlarımız sonucunda Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olacaktır. Bölge; doğa severler, tarih meraklıları, kültür turistleri, fotoğrafçılar ve macera sporları tutkunları için yeni bir keşif noktası olma yolunda ilerliyor. Kültürel mirasla doğal güzelliklerin buluştuğu Palu - Beyhan hattı, doğayla baş başa kalmak ve tarihi bir keşfe çıkmak isteyen gezginleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Palu-Beyhan Hattı Türkiye'nin Yeni Turizm Rotası Olmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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