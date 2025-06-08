Pamucak Sahil Büfe Yaz Sezonuna Hazır

(İZMİR) - Pamucak Sahili'ni yaz sezonuna hazırlayan Efes Selçuk Belediyesi, içecek satışı yapılan ve şezlong ile şemsiye kiralama hizmeti verilen Pamucak Sahil Büfe'yi hizmete açtı.

Efes Selçuk'ta 11 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Pamucak Sahil Büfe hizmete açıldı. Büfede sıcak-soğuk içecek satışı ile şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti sunuluyor. Ziyaretçiler, sahile ekipman getirmeden denizden yararlanabiliyor.

Vatandaşların taleplerini dikkate alarak Pamucak Sahili'nde konforlu zaman geçirmeleri için Pamucak Sahil Büfe'yi hayata geçirdiklerini aktaran Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ihlamur, şunları söyledi:

"Pamucak, hem doğal güzelliğiyle hem de eşsiz sahili ile her yıl binlerce insanı ağırlıyor. Biz de Efes Selçuk Belediyesi olarak bu alanı hem korumak hem de daha yaşanabilir hale getirmek için titizlikle çalışıyoruz. Bu yaz sezonunda da Pamucak'ta yerli ve yabancı misafirlerimiz için güvenli, temiz ve konforlu bir ortam sunmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın da taleplerini dikkate alarak alışveriş yapabilecekleri, şezlong ve şemsiye gibi gerekli ekipmanları kiralayarak konforlu bir gün geçirebilecekleri Pamucak Sahil Büfe'yi hizmete açtık. Tüm vatandaşlarımızı kaliteli zaman geçirmek için Pamucak Sahili'ne davet ediyoruz."